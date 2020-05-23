Başkan Palancıoğlu'nun bayram mesajı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamasında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamasında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Palancıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Buruk da olsa bir Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Buruk da olsa bir Ramazan ayını geride bıraktık. Camilere gidip teravih yapamadık. Ama inşallah 29 Mayıs'ta uzun zaman sonra ilk Cuma namazımızı kılacağız. Rabbim sağlığımızı bozmasın. Sağlık olmayınca hiçbir şeyin tadı da yok. İnşallah korona virüs salgınından ülkemiz en kısa zamana kurtulur. Büyüklerin ellerinden öpüyor, küçükleri yürekten kucaklıyorum. Evlerimizde bir bayram geçireceğiz. Rabbim ağız tadıyla sağlıklı bir bayram geçirmeyi nasip etsin. İnşallah bir sonraki bayrama bizleri çok daha güzel günler bekliyor. İnşallah tedbirlere dikkat edersek virüs yayılmadan biter ve gelecek bayrama sevdiklerimizle birlikte geçirmiş oluruz. Tüm İslam Alemi'nin ve değerli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA