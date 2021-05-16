Başkan Palancıoğlu'ndan otopark yapma yetkisinin ilçe belediyelerine verilmesine ilişkin açıklama
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Başkan Palancıoğlu'ndan otopark yapma yetkisinin ilçe belediyelerine verilmesine ilişkin açıklama

Başkan Palancıoğlu'ndan otopark yapma yetkisinin ilçe belediyelerine verilmesine ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kapalı ve açık alan otoparklar ile bölge otoparkı yapma yetkisinin ilçe belediyelerine verildiğini bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kapalı ve açık alan otoparklar ile bölge otoparkı yapma yetkisinin ilçe belediyelerine verildiğini bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe belediyelerin yeni düzenlemeyle bölge otoparkı, kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme ile yetkilendirildiğini belirtti.

Kent merkezini rahatlatacak otopark çalışmalarının olacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni düzenleme ile bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirleri yine kendileri kullanabilecektir. Yani ilçe belediyelere otopark yapabilmeleri için bir kaynak oluşturulmuştur. Biz de Melikgazi Belediyesi ilçe sınırları içinde yaşanan düzensiz otopark ve şehir merkezi trafiğinin yoğunluğunu azaltmak için çalışmalara başlamıştık. Düzenli otopark bizim için önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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