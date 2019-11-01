Başkan Palancıoğlu'ndan maça davet
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor'un Voleybol 2. Ligi 3. Grup'ta sahasında oynayacağı maça sporseverleri davet etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor'un Voleybol 2. Ligi 3. Grup'ta sahasında oynayacağı maça sporseverleri davet etti.
Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, Melikgazi Belediyespor'un ligde başarılı bir grafik çizdiğini belirtti.
Takımlarının bu hafta sahasında Ürgüpspor ile karşılaşacağını dile getiren Palancıoğlu, "Takımımız maça hazır. Taraftarımızla bütünleşerek sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.
Antrenör Fuat Kalay ise 3 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda yapacakları maçta alacakları galibiyeti seyircileriyle paylaşmak istediklerini kaydetti.