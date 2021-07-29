Başkan Palancıoğlu'ndan kaykaycı gençlere parkur yenileme sözü
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Başkan Palancıoğlu'ndan kaykaycı gençlere parkur yenileme sözü

Başkan Palancıoğlu'ndan kaykaycı gençlere parkur yenileme sözü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Eşref Bitlis Parkı'nda gençlerle bir araya gelerek, gençlerin parkta bulunan kaykay parkurunun yenilenmesi taleplerini dinleyerek onlara yeni parkur sözü verdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Eşref Bitlis Parkı'nda gençlerle bir araya gelerek, gençlerin parkta bulunan kaykay parkurunun yenilenmesi taleplerini dinleyerek onlara yeni parkur sözü verdi.

Melikgazi Belediyesi olarak gençlere yönelik birçok faaliyet ve proje yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Gençlerimizin sosyal medya üzerinden bize Eşref Bitlis Parkında bulunan kaykay parkurunun yenilenmesi için mesaj yazmışlardı. Bizde bugün onlarla bir araya gelerek hem kaykay gösterilerini izledik hem de taleplerini dinledik. Gençlerimiz ister de, biz yapmaz mıyız? Kaykay alanında Türkiye'de dereceleri bulunan Batuhan kardeşimiz, parkurun yenilenmesini talep etti, biz de seve seve kabul ettik. Kaykay parkını kullanmak için gereken kurallara hassasiyetle uymaları da lazım. Gençlerimizle Melikgazi'mizde yeni projelerimizi birlikte gerçekleştirmeye onların ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Ben kaykay sporunun çok daha ileri gideceğini düşünüyorum. Spor ve sosyalleşmek gençlerimizin en doğal hakkı. Bizde onları mutlu etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçemizde spor ile uğraşan oldukça fazla gencimiz var. Gençleri dinleyen ve anlayan bir belediyeyiz. Bu parkta gençlerimiz hem spor yapıyorlar hem de aynı spor ile uğraşan arkadaşlarıyla sosyalleşerek keyifli vakit geçiriyorlar. Her zaman gençleri dinleyen ve onların fikirlerini önemseyen bir yönetim anlayışına sahip olduk. Parklardaki bu tarz aktivitelerle çocuklarımız enerjilerini atabiliyorlar. Güzel olan tarafı da çocuklarımızın sokaklardan yada evde internet ortamından uzaklaşıp bu alanlarda hem enerjilerini atmaları hem hareketli bir branş olması sebebiyle kaslarını kuvvetlendirebilmeleri. Hem zihinlerini boşaltan hem de vücutlarının gelişmesine katkı sağlıyor. Gençlerin rahat ve huzurlu olmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu'ndan kaykaycı gençlere parkur yenileme sözü
Başkan Palancıoğlu'ndan kaykaycı gençlere parkur yenileme sözü
Başkan Palancıoğlu'ndan kaykaycı gençlere parkur yenileme sözü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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