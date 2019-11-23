Başkan Palancıoğlu'ndan kampanyaya bin kitap

23.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:13

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla başlattığı kitap toplama kampanyasına, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu destek olarak bin kitap destek verdi.



Başkan Dr. Palancıoğlu konuyla alakalı şunları söyledi:



"İl Gençlik Kolları Başkanımızın, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle başlattığı kitap kampanyasına 1000 kitap ile destek olduk. Sosyal Medyada başlatılan kitap kampanyasına, belediye başkanlarımız ile birlikte sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız videolarla çağrıda bulunarak destek talebinde bulunduk, hem de destek olduk. Yeter ki çocuklarımız okusun, bilgilensin ve geleceklerine faydalı birey olsunlar. Eğitim adı altında yapılan faydalı her türlü işe destek olmaya devam edeceğiz. Çocuklar bizim geleceğimiz, geleceğimize yatırım yapmak çok önemli. Kampanyayı başlatan ve destek olan tüm başkanlarıma teşekkür ederim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA