Başkan Palancıoğlu'ndan Çerkes Soykırımı mesajı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yıl dönümünde, tüm Çerkeslerin acısını paylaştıklarını bildirerek bir açıklama yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 156. yıl dönümünde, tüm Çerkeslerin acısını paylaştıklarını bildirerek bir açıklama yaptı.

Başkan Dr. Palancıoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Tam 156 Yıl önce Çerkes Sürgünü ve Soykırımı yaşandı biz Çerkeslerin acısını paylaşıyoruz. Çerkes kardeşlerimizin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele olmamız gerekiyor. Tarihimizi unutmamamız gerekiyor. Çerkez deyince akla mücadele geliyor. Çerkes deyince akla titiz, temiz düzenli dimdik duran insanlar geliyor. Çerkes sürgününü paylaşan videolar izlediğimizde içimiz burkuluyor. Çerkes Soykırımı ve Sürgünü esnasında şehit olanlara Allah'tan rahmet dilerim, mekanları cennet olsun. Çerkesler insanlık tarihinin gördüğü en büyük zulümlerden birine maruz kaldı ve bir buçuk milyon şehit verdiler. Kadınlar, hamile kadınlar, yaşlılar, çocuklar hep bu yollarda bu sürgünde hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise, doğup büyüdükleri toprakları terk etmek suretiyle uzun bir sürgüne mahküm edildiler. Rus Çarlığı döneminde olan bu sürgünü kınıyoruz. Ben tüm Çerkes kardeşlerimin acılarını paylaşıyorum. İnşallah Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Temennim böyle faciaları hiçbir milletin bir daha yaşamamasıdır. Bu düşüncelerle Büyük Kafkas Sürgününün 156. yılında, sürgün sırasında hayatını kaybeden bütün Çerkes kardeşlerimi rahmetle anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA