Başkan Palancıoğlu minik öğrencilerin sergisini gezdi
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Başkan Palancıoğlu minik öğrencilerin sergisini gezdi

Başkan Palancıoğlu minik öğrencilerin sergisini gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özel bir Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin el emeği ve büyük bir beceriyle öğretmenlerinin eşliğinde hazırladıkları eserlerin yer aldığı yılsonu sergisi, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu tarafından açıldı.

Özel bir Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin el emeği ve büyük bir beceriyle öğretmenlerinin eşliğinde hazırladıkları eserlerin yer aldığı yılsonu sergisi, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu tarafından açıldı.

Kreş öğrencileri ve velileri ile sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Kreş ve Gündüz Bakımevi 4-5 yaş gurubu minik öğrencilerinin hazırladığı 'Temel Yaşam Alanı; Ev'ler' konulu sergiyi açarak minik öğrencilerimiz ile yaptıkları eserleri tek tek gezerek inceledik. Belki de geleceğin mimarları olacak olan yavrularımıza 'Biz Virüsten Güçlüyüz' kitabımızı ve ağız sağlığı temalı yap-boz hediye ettik."

Geleceğin teminatı olan minik öğrencilerin yaptığı bu eserler ile hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de uygulamalı olarak öğrendiklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, çocukların bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadıklarını ve mutluluklarına ortak olduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu minik öğrencilerin sergisini gezdi
Başkan Palancıoğlu minik öğrencilerin sergisini gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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