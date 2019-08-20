Başkan Palancıoğlu mesaiye şantiyede işçilerle başladı

20.08.2019 12:04

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyeye ait Mimarsinan Teknik Birimler Şantiyesi'nde işçilerle kahvaltıda buluştu.

Sabah mesaisine şantiyeyi ziyaret ile başlayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mesaiye hazırlanan işçilere kahvaltı ikramında bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Dr. Palancıoğlu, mesaiye hazırlanan işçilerle tek tek tokalaşarak sohbet etti. "Melikgazi Belediyesi olarak büyük bir aileyiz" diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Erken kalkan güne güzel başlar, günü verimli geçer. Belediyemize bağlı tüm birimlerde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma işlerinde kolaylıklar diliyorum. Kayseri şehrimizin yarısına ve daha da önemlisi en hareketli ve en aktif nüfusuna hizmet veriyoruz. Yaptığınız iş, gerçekten zor ve övgüyü hak ediyor. Bu anlamda mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazimize hep birlikte hizmet ediyoruz, inşallah sizlerin de gayretli çalışmalarıyla Melikgazimizi daha ileri taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Palancıoğlu, her fırsatta belediye dışındaki birimleri ziyaret ederek işçilerle bir araya geleceklerini sözlerinde ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA