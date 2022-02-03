Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi'ye yakışır bir tesisi açıyoruz" - Haberler
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Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi'ye yakışır bir tesisi açıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Palancıoğlu:

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Altınoluk Mahallesi'nde yapımını tamamladıkları Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisin açılış törenini yapacaklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Altınoluk Mahallesi'nde yapımını tamamladıkları Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisin açılış törenini yapacaklarını söyledi. Açılış 05 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Trafik Eğitim Tesisi'nin 275 metrekare alanda, 2 ofis, 1 toplantı odası, motosiklet otoparkı, kafeterya ve terastan meydana geldiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Çok kısa bir sürede 8 kilometreden fazla bir alan sürücüler için daha nitelikli bir eğitim ve sınav pisti olarak yapıldı. Trafik Eğitim Pistimizi şehir merkezine yakın bir lokasyona alarak, kolay ulaşılabilir ve daha güvenli, sosyal tesis ile de daha konforlu bir hale getirdik. Vatandaşımızın çok daha merkezi bir alanda sınava girmesi, kazaların ve sorunların minimuma indirilmesini amaçladık. Bu kapsamda burada güzel bir tesisin açılışını daha yapacağız. Tüm sürücü kursları burada hizmet verecekler. Hayırlı olsun. 05 Şubat Cumartesi günü yapacağımız açılışımıza tüm hemşerilerimi bekliyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: Melikgazi'ye yakışır bir tesisi açıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mustafa Palancıoğlu, Cumartesi, Yerel, Haber

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