Başkan Palancıoğlu, makamını otizmli Eren'e bıraktı
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Başkan Palancıoğlu, makamını otizmli Eren'e bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Palancıoğlu, makamını otizmli Eren'e bıraktı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi otizimli Eren Aksoy, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun misafiri oldu.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi otizimli Eren Aksoy, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun misafiri oldu.

Farkındalık oluşturmak adına makamını Eren Aksoy'a bırakan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizimli kardeşim Eren Aksoy, makamda misafirim oldu. Bugün kendisi temsili olarak başkan oldu. Elleriyle hazırladığı Türk kahvesini de birlikte keyifle içtik. Çok neşeli, kalbi ve aklı çok güzel. Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Bizler de otizmli çocuklarımızın bu farklılıklarını öğrenmeli onları sevgiyle, bu farklı bilinçle kucaklamalıyız. Bilinmelidir ki tüm çocuklarımızın sosyal yaşamda sağlıklı bir şekilde ve uyum içinde var olmaları bizlerin asli görevlerinden biridir. Hayata kattığınız tüm değerler için teşekkür ederiz. Sevgili Eren'in ziyaretinden oldukça memnun oldum. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman otizmli çocukların yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu, makamını otizmli Eren'e bıraktı
Başkan Palancıoğlu, makamını otizmli Eren'e bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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