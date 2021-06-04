Başkan Palancıoğlu LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
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Başkan Palancıoğlu LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Palancıoğlu LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'na girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'na girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Tüm öğrencilere başarılar dileyerek maske, mesafe ve temlik kuralına dikkat etmelerini isteyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Eğitimde başarı grafiği gün geçtikçe yükselen şehrimizde sınava girecek öğrencilerimizden de başarı bekliyoruz. Sınava girecek öğrenciler için tam bir sessizlik sağlanması amacı ile gerek belediye çalışmalarının, gerekse özel sektör çalışmaları için gerekli önlemleri alındı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili olarak okullarda dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Lütfen sınav esnasında da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Yine bir sınav döneminde yaklaştık pazar günü 6 Haziran'da liseye geçiş sınavımız var. Bu kapsamda Kayseri'de en çok okulun ve öğrencinin bulunduğu Melikgazi'de de sınava birçok kardeşimiz girecek. Ben tüm sınava girecek kardeşlerimize başarılar diliyorum. Cenabı Allah istedikleri liselere girme imkanı sağlasın. Kendileri iki senedir pandemi döneminde evde online olarak eğitim aldılar. Çok zorlandılar, yoruldular. Ama sona yaklaştık. Cenabı Allah geleceğinizi güzel eylesin, sizlere zihin açıklığı versin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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