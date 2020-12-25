Başkan Palancıoğlu: "Kurallara uyalım, virüsü birlikte yenelim"

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını Melikgazililerin tam olarak uygulayacağına inandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Lütfen sağlığımız ve geleceğimiz için sokağa çıkma kısıtlamasına uyalım" dedi.

Evde geçirilmesi gereken bu süreçte aynı bina içindeki kişilerle bile yakın temas içinde olunmaması gerektiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Normalleşme sürecini kontrollü olarak yaşayarak, bu zorlu süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyalım! Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralını hayatımızın bir parçası haline getirelim! Sevdiklerimizi hayattan koparmamak için tedbirlere uyalım. Lütfen açıkladığımız bütün tedbirleri önemseyin ve eksiksiz şekilde uygulayın! Melikgazi'miz normalleşme sürecini kontrollü olarak yaşayacak ve bu zorlu süreci başarıyla tamamlayacaktır. Bunu birlikte kurallara uyarak başaracağız. Bütün milletimizin bu beladan az zararla, bu salgından en az zararla kurtulmasını temenni ediyoruz. Hayatın olağan akışına bir an evvel dönebilmemiz için tedbirlere uymak oldukça önemli. Ayrıca belediyemizle olan işlerinizi mümkün olduğu kadar telefon ve internet üzerinden yürütürseniz salgın mücadelesindeki başarımız artacaktır. Sizler bizler için önemli ve değerlisiniz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı