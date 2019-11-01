Başkan Palancıoğlu, "Kendi sahamızda oynayacağımız maça sporseverleri bekliyoruz"

01.11.2019 11:16

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor voleybol takımının bu hafta kendi sahasında oynayacağı maça sporseverleri davet ettiğini söyledi.



Melikgazi Belediyespor voleybol takımının yapmış olduğu müsabakalardan galibiyetlerle ayrıldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi voleybol takımı bu hafta kendi sahasında Ürgüpspor Kulübü Voleybol takımı ile karşılaşma yapacak. Takım maça hazır. Sizler ile bütünleşerek sahadan galibiyetle ayrılmak için gerekli ekip çalışmasını yapmaktadır." dedi.



Melikgazi Belediyespor Voleybol Takım Antrenörü Fuat Kalay ise 03 Kasım 2019 günü saat 14.00'te Kayseri Atatürk Spor Salonunda olacaklarını ve galibiyeti seyirciler ile paylaşmak istediklerini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA