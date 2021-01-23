Başkan Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'yi ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'ye ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, serbest bölgede iş yerlerini ziyaret ederek sanayiciler ve çalışanlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölgesi'nde 7 ayrı üretim çeşitliğinde 77 fabrikanın yer aldığını ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Kayserili girişimcilerin artık üreterek 5 kıtaya ihracat yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, "Şu anda bulunduğumuz yer Kayseri için, Anadolu için hatta Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri için önemli bir yerdir. Kayseri Serbest Bölgesi, İç Anadolu Lojistik Merkezi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hep bu alan içerisinde bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, Kayseri'de sanayinin, sanayi yatırımlarının ve ekonomik büyümenin temelinde belediyelerin akılcı, yerinde ve bilinçli yatırımlarının bulunduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün