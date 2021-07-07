Başkan Palancıoğlu, İSO İkinci 500'e giren Kayserili firmaları kutladı
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Başkan Palancıoğlu, İSO İkinci 500'e giren Kayserili firmaları kutladı

Başkan Palancıoğlu, İSO İkinci 500'e giren Kayserili firmaları kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörü için en değerli verileri oluşturan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020' araştırmasına göre listede yer alan 12 Kayseri firmasını kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörü için en değerli verileri oluşturan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020' araştırmasına göre listede yer alan 12 Kayseri firmasını kutladı.

Kayseri şehrinin üretimi, sanayisi, tarımı, turizmi, ticareti ve kültürel bütünlüğü ile bir bölge şehir ve bölge ekonomisine yön veren merkez olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020' araştırmasında Kayseri'den 12 firma yer alıyor. İlk 500 firma içinde 15 firma bulunmaktadır. Bu rakamlar ile Türkiye'nin ilk 1000 şirketi içinde 27 sanayi kuruluşu üretim ve ekonomiye katkısı ile başarı sağlamaktadır. Pandemi sürecinde bu başarıları elde eden firmalarımıza bakarak inanıyoruz ki gelecek yıllarda firma sayımız artacaktır. Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Mondi Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Kayseri Yem San. ve Tic. A.Ş., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kilim Mobilya A.Ş., Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. firmalarını, temsilcilerini ve çalışanlarını tebrik ederim. Kayseri İç Anadolu'da üretimin merkezidir. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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