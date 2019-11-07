Başkan Palancıoğlu internet gazetecileri ile bir araya geldi

07.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:50

İnternet Gazetecileri Platformu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.



Kamuoyunun bilgilenmesi için basın sektörünün çok önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Basın, özellikle kamuoyunun bilgi alma hakkını, şeffaf, ilkeli ve tarafsız bir şekilde insanımıza iletmek için son dere önemli bir görev üstlenmektedir. Bizler şehrimiz ve ilçemiz ile ilgili tüm hayallerimizi ve projelerimizi basın sektörü aracılığı ile kamuoyu ile paylaşma fırsatı bulduk. Gönül belediyeciliği ve insan kaynaklı politikalar, ortak akıl, katılımcılık içerisinde şehrimize hizmet etme noktasında geçmişi de yok saymadan yapacağımız hizmetlere zaman kaybetmeden başladık ve bunları da basının aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bizlere haber ve tanıtım açısından destek olan basın emekçisi arkadaşlarıma emekleri teşekkür ederim. Ziyaretleri ile bizleri mutlu eden İnternet Gazetecileri Platformu üyelerinden basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA