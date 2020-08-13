Başkan Palancıoğlu ile 500 gün Melikgazi'de "bir tercihin bilançosu"
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Başkan Palancıoğlu ile 500 gün Melikgazi'de "bir tercihin bilançosu"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1 Nisan 2019 tarihi ile 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler ile Melikgazililere hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Palancıoğlu ile 500 gün Melikgazi'de
13.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:05

Göreve başlığı ilk günden itibaren planlı bir çalışma ile projeleri tek tek yerine getirmeye başladıklarını ve yapılan hizmetler ile gidilen her mahallede halkın teveccühü ile karşılaştıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "500 gün içerisinde kültür ve sanat çalışmaları ile toplumun ve bireylerin yaşamına öncelikle renk kattık. Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz kültür, sanat ve eğitim çalışmalarına yeniden başlayacağız. Pandemi döneminde nüfusu 500 bin geçen bir ilçe ile hijyen ve temizlik çalışmalarında büyük bir başarıya imza attık. Adeta ilaçlanmadık alan, dezenfekte edilmedik nokta bırakmadık. Bu süre zarfında şehrimize 30 bin civarında fidan değil 15- 45 yaşında ağaçlar dikerek şehrimizin doğal bitki örtüsünü yeşile büründürdük. Şehrimizde 5 cami, bir diyanet eğitim merkezi, 3 aile sağlık merkezi, 2 ana okul, 1 sosyal tesis, 1 eski çınarlar ve akıl küpü tesisi, 3 akıl küpü tesisi, 3 teknoloji atölyesi, 1 mahalle fırını, 5 tarihi mekan yenileme gibi hizmetleri kazandırdık. Tüm okulların bakım ve onarımı ile bahçe düzenlemesini yaparak spor sahalarını yeniledik. 12 park yaptık, bu yıl da 58 park ihalesi açarak 58 mahalleye 58 parkı şehrimize kazandıracağız. Büyüyen ve gelişen şehrimizde daha etkin ve seri hizmet için hizmet aracı, iş makinası, temizlik aracı gibi 24 aracı filomuza kattık. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 580 konutu hak sahiplerine teslim ettik, 38 daireyi ihale ettik. 1810 konutun inşaatını tamamladık. 1986 konutun yapımı ise devam ediyor. Yine bu süre içerisinde 180 bin ton asfalt ile yollarımızı adeta yeniledik. 6 kilometre stabilize yol çalışması yaptık. 120 bin metrekare yaya yolu, 110 bin metre bordur döşedik. Bir bakıma şehrimizin çehresini değiştirdik. Hizmetlerimiz ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Oy birliği kararları ile yatırım ve hizmetlerin gerçekleşmesine öncülük eden Belediye Meclis üyeleri ile daha kapsamlı ve örnek çalışmaları şehre kazandıracaklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, 500 günlük çalışma takviminde ülke genelinde yapılan ankette ilçeler arasında Melikgazi Belediyesi olarak 9. sırada yer almanın çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Nüfusu 500 bini geçen 17 ilçe olarak örnek ve referans gösterildiklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazililere hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ve Melikgazi'ye yatırım ve hizmet etmenin aslında bölge şehir Kayseri'ye yatırım olarak yansıdığını söyledi.

Kaynak: Bültenler

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