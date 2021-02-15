Başkan Palancıoğlu, İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu'nun katıldığı toplantı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, toplantının 18 serbest bölgenin katılımıyla düzenlendiğini belirtti.

Özellikle teknoloji ve bilişim ağırlıklı Ar-Ge ağırlıkta üretim yapacak firmalara büyük desteklerin söz konusu olduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin hem ihracatının yükselmesi hem nitelikli istihdamının artması ile ilgili de çalışmalar yapacağız. Katıldığımız toplantı hayırlara vesile olsun. Tabi zamanlama önemli böyle güzel bir yasayı Kayseri'nin değerlendirmesi lazım. Burada Kayseri'nin menfaatlerinin, yeni nesil İhtisas Serbest Bölge'nin korunması ile ilgili çalışmanın yapılması gerektiği kanısındayız. Bu yönde de çalışmaları yapacağız, inşallah hayırlı olur. Biz de Kayseri Serbest Bölgemize yeni yatırımlar ve imkanlar kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün