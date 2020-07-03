Başkan Palancıoğlu, Hisarcık'ta Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de eşlik ettiği programda Hisarcık Mahallesini ziyaret ederek, Hisarcık Spor Kompleksi'nde Cuma namazını kıldılar.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de eşlik ettiği programda Hisarcık Mahallesini ziyaret ederek, Hisarcık Spor Kompleksi'nde Cuma namazını kıldılar.

Hisarcık'taki ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de katıldı.

Her mahallede gayretle hizmet üretmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi'mizin bir bütün olarak geliştiği bir dönemdeyiz. Belediye olarak, Melikgazi ilçe sınırları içerisindeki mahalleler arasında ayrım gözetmeksizin yatırımlar yapmaktayız. Son dönemdeki çalışmalarımızla ilçemizde çok ciddi yatırımlarımız olmaya başladı. Yatırım demek, ilçenin gelişmesi, büyümesi demek. Bir yere yatırım geliyorsa, istihdam sağlanıyor ve zenginleşiyor demektir. Buda sizin kadar beni de mutlu ediyor. Hisarcığımız meşhur kirazıyla da Kayseri'de önemli bir yere sahip. Erciyes kayak ve kış sporların giriş kapısı olan Hisarcık Mahallesi turistler ve Kayseri için son derece önemli. Bizlerde bunun bilincinde olarak çalışıyor ve hizmet üretiyoruz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA