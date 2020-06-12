Başkan Palancıoğlu, hayvan hastanesini ziyaret etti Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde bulunan hayvan hastanesini ziyaret etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde bulunan hayvan hastanesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, hayvan hastanesinde sokak hayvanları ve evcil hayvanların 24 saat sağlık hizmeti aldığını belirtti.

Melikgazi Belediyesi ve Veteriner Fakültesi olarak işbirliği içinde çalıştıklarını hatırlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitemizde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve dekanlarımız ile birlikte Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Hayvan Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. İlçemizdeki hayvanların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Burada sokak hayvanları ve evcil hayvanlar 24 saat hizmet alıyor. Türkiye'de akredite olmuş en önemli hastanelerimizden bir tanesi Erciyes Üniversitemizde bulunuyor. Melikgazi Belediyesi olarak Veteriner Fakültesi ile işbirliği içindeyiz. Sokak hayvanlarını, tedavileri için buraya getiriyoruz."

Rektör Çalış da üniversitelerinin bir çok alanda öncülük yaptığını anlatarak, yeni bir büyükbaş hayvan hastanesi temelinin de atılacağını ifade etti.

Kaynak: AA