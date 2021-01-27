Başkan Palancıoğlu, Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti
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Başkan Palancıoğlu, Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti

27.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:43
Başkan Palancıoğlu, Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Serbest Bölgede çalışmalara hızla devam eden Palancıoğlu, bölgede üretim yapan firmaları ziyaret ederek çalışmalar ve üretimleri hakkında bilgi alıyor.

Palancıoğlu, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Gümrük Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

Serbest Bölgenin Kayseri için büyük potansiyel olduğunu belirten Palancıoğlu, Kayseri ihracatının yüzde 22'sinin buradan gerçekleştiğini aktardı.

Gümrükte ihracatı ve ithalatı yönlendiren, hizmet yapan tüm çalışanlara teşekkür eden Palancıoğlu, "Serbest Bölge, özellikle ihracat yapan firmaların üssü. Burada da yeni gümrük müdürlüğünün kurulması ile birlikte sanayicimiz yurt dışına çok daha rahat bir şekilde üretmiş olduğu ürünleri gönderebilecek. Dolayısıyla bölgenin Kayseri'ye büyük katkısı olacağını düşünüyorum. İnşallah burada yerli ve yabancı birçok firmayı ağırlayarak Kayseri'nin ihracatının artmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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