Başkan Palancıoğlu gençlerden gelecekleri için başarı sözü istedi
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Başkan Palancıoğlu gençlerden gelecekleri için başarı sözü istedi

Başkan Palancıoğlu gençlerden gelecekleri için başarı sözü istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, gençlerin bayramını kutladı, gençlerden gelecekleri için kendilerine söz vermelerini istedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, gençlerin bayramını kutladı, gençlerden gelecekleri için kendilerine söz vermelerini istedi.

Yarınlarına sahip çıkacak, Türkiye'yi ileriye taşıyacak, geleceğimizin teminatı olan gençlere inancının tam olduğunu söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Genç kardeşlerimizin ve kendisini genç hisseden kardeşlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı genelde spor üzerine ağırlıklı olarak değerlendirilir. Ben bu sefer biraz daha gençlik üzerine vurgu yapmak istiyorum. Gençler bizim geleceğimizdir, gençlere biz bayrağı teslim edeceğiz ve bu ülkenin daha iyi konumlara gelmesi için onlardan beklentilerimiz var. Dolayısıyla gençler sizden beklentimiz daha nitelikli, daha donanımlı, kendisini yetiştirmiş özgüveni olan yabancı dili olan ve yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edilecek bir konumunda olmanız. Dolayısıyla bu bayram sizler için inşallah bir milat olsun" dedi.

Palancıoğlu, "2021 yılı 19 Mayıs'ın da 'Başkan Bey'i dinlemiştim. Karar verdim, gece gündüz çalışacağım zamanımı boşa geçirmeyeceğim, bol kitap okuyacağım, bol mücadele vereceğim, yabancı dil öğreneceğim, işimi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim' sözünü sizlerden bekliyoruz. İnşallah bu söz çerçevesinde de çalışırsınız ve nice 19 Mayıslarda bu sözlerimi hatırlar ve ülkenin geleceğinde aktif rol oynarsınız. Cenabı Allah sizlere güzel bir kader çizgisi yazsın. Sizlere arzu, motivasyon versin, istek versin. Bu ülke sevdasıyla sizi donandırsın. İnşallah nice bayramları hep birlikte kutlayalım. Sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Palancıoğlu gençlerden gelecekleri için başarı sözü istedi - Haberler
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