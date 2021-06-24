Başkan Palancıoğlu: "Gençler için ortak etkinliklerde buluşacağız"
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Başkan Palancıoğlu: "Gençler için ortak etkinliklerde buluşacağız"

Başkan Palancıoğlu: 'Gençler için ortak etkinliklerde buluşacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Birlik Vakfı Gençlik Teşekkülü, Gençbirlik Kayseri Şube Başkanı Faruk Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ziyarette bulunarak, özellikle vakfın gençlik çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Birlik Vakfı Gençlik Teşekkülü, Gençbirlik Kayseri Şube Başkanı Faruk Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ziyarette bulunarak, özellikle vakfın gençlik çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette Vakfın gençlik çalışmaları hakkında Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na bilgi veren Gençbirlik Kayseri Şube Başkanı Faruk Doğan, geleceğin teminatı olan gençlere yönelik birçok etkinlik ve çalışma yapacaklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu da; "Geleceğe yönelikte projeleri ve çalışmaları olan Birlik Vakfımızın, Türkiye'de olduğu gibi önümüzdeki süreçte Kayseri'de çok daha güzel hizmetler yapacağına inanıyor, nezaketinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni görev alan arkadaşları kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: 'Gençler için ortak etkinliklerde buluşacağız'
Başkan Palancıoğlu: 'Gençler için ortak etkinliklerde buluşacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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