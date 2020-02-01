Başkan Palancıoğlu, gayrimenkul konferansına katıldı

01.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:22

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "2. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesinin düzenlediği konferansa katılan Palancıoğlu, konut ve imarla ilgili farklı düzenlemeleri gündeme aldıklarını belirtti.

Belediyeler olarak yeni bir kentleşmenin önünü açmaları gerektiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşadığımız sorun yarım kalan inşaatlar. Vatandaşımız ya kooperatif ya da müteahhit vasıtasıyla ev almak için kendilerine teslim ediyor ama yıllar süren uğraşlara rağmen dairelerini alamıyor. Bu yarım kalma durumunu inşaat tamamlama sigortası ile çözeceğiz. Gayrimenkul alım satımları için acilen gayrimenkul noterleri ya da hukuk ofisleri açmamız lazım. Alım satımlarda art niyetli taraflar suistimal edebiliyor. Alıcı ve satıcı işlemlerini bu ofisler takip ederse sorunlar ortadan kalkar. Bir de kaçak yapılarla mücadele çok zor. Takibini çok iyi yapmamız lazım. Kademeli yönetim planı uygulamasına geçilmesi lazım."

Kaynak: AA