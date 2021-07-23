Başkan Palancıoğlu dünya şampiyonunu tebrik etti
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Başkan Palancıoğlu dünya şampiyonunu tebrik etti

Başkan Palancıoğlu dünya şampiyonunu tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda tüm rakiplerini yenerek finale yükselen Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu'nu tebrik etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda tüm rakiplerini yenerek finale yükselen Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu'nu tebrik etti.

Genç milli sporcuyu tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam etmekte olan Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Selvi İlyasoğlu tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Ata sporumuz güreşte genç sporcularımızın bu başarıları bizleri çok gururlandırıyor. Ülkemizin tanıtımında sporun ve sporcuların katkısı çok fazla. Gençlerimizin spor alanında uluslararası şampiyonalarda aldıkları bu başarılar bizleri oldukça memnun ediyor. Bu kapsamda Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası kadınlar 57 kilo finalinde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr'ı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu olan Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu'nu tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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