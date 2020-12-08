Başkan Palancıoğlu Avrupa Konseyi toplantısına katıldı
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Başkan Palancıoğlu Avrupa Konseyi toplantısına katıldı

08.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:33
Başkan Palancıoğlu Avrupa Konseyi toplantısına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, pandemiden dolayı video konferans yoluyla düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısına katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, pandemiden dolayı video konferans yoluyla düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısına katıldı.

Avrupa Konseyi Liderleri ve Ulusal Hükümet Temsilcilerinin katıldığı online düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde pandeminin konuşulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her yıl Avrupa Konseyi toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılıyorum. Pandemiden dolayı artık bu toplantıları video konferans yoluyla yapıyoruz. Yerel ve Bölgesel yönetimlerin COVID-19 pandemisi ile ilgili yaptığı çalışmaları ele aldık. Türkiye olarak da ilgili üyelerimizle birlikte bu toplantıya katılıyoruz. İnşallah salgın en iyi şekilde sonuçlanır ve bizde salgından sonra normal hayatımıza devam ederiz." dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu Avrupa Konseyi toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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