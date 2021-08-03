Başkan Palancıoğlu Ankara'da
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Başkan Palancıoğlu Ankara'da

Başkan Palancıoğlu Ankara'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince başarı ile uygulanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali semtleri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek için Ankara'ya gitti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince başarı ile uygulanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali semtleri ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek için Ankara'ya gitti.

Melikgazi Belediyesince daha önce gecekondu bölgeleri olan bilinen semtlerin şimdi prestij mahalleler olarak herkes tarafından bilindiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, bazı semtlerde plan ve yapısal toprak mülkiyetinin çözümü için bakanlık yetkilileri ile bir dizi görüşmeler yapacağını kaydetti.

İlçe sınırları içerisinde yaklaşık kentsel dönüşüm için bin 600 daire ve 44 dükkan yaparak hak sahiplerine teslim ettiklerini ayrıca 560 daire ile 24 dükkanın tamamlanmakta olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak sağlıklı ve çevresi ile bir bütün olarak şehirleşmeye büyük önem veriyoruz. Çalışmaların sayesinde tek bir gecekondu yapılmadığı gibi birçok gecekondu ev mülk sahiplerince yıkılarak arsalarını belediyeye verdiler. Sonuç olarak Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi gibi modern yapıların sosyal ve spor alanların bulunduğu sağlıklı semtler Kayserimize kazandırılmıştır. Aynı çalışmayı şehrimizin batı bölgesinde yer alan ve çarşı bölgesi ile organize, Kayseri şehir mezarlığı arasında sıkışıp kalan bölgelerdeki semtlerde kentsel çözümü uygulamak istiyoruz. Bunun için gerekli alt yapıyı hazırladık. Ancak uygulamayı hızlandırmak istiyoruz. Bu amaç ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile bir dizi görüşmeler yapacağım" ifadelerini kullandı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir gün kalacağı Ankara ilinde ayrıca Melikgazi'de yapılacak 3 yeni okul ile ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirdi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi de ziyaret eden Başkan Palancıoğlu Melikgazi'nin projelerine vermiş oldukları destekten dolayı kendisine teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu Ankara'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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