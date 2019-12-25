Başkan Palancıoğlu akşam oturmasında 2020 programını anlattı

25.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:59

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte Beştepeler Kayseri Evi'nde bir araya gelerek "akşam oturması" yaptı. Başkan Palancıoğlu, Kayseri'nin akşam oturmalarının toplumsal paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği olduğunu söyledi.



Yöresel tatlar ve geleneksel ikramlar ayrı bir güzellik



İş, mahalle, asker, okul, hac veya umre arkadaşları, bina komşuları gibi çok geniş bir birlikteliğin oluşturduğu akşam oturmalarında mesai arkadaşları ile bir araya gelen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, her toplumun belli bir kültür ve yaşam tarzı bulunduğunu Kayseri'de akşam oturmaların toplumda birliğe, beraberliğe ve dostluğa güç kattığını belirtti.



Son 20 yıl sürecinde ülkede pek şeyin değiştiğini özellikle Kayseri'de halkın belediye hizmetlerinden beklenti ve isteklerindeki değişikliğin hizmetlerdeki kalite ve standardın bir göstergesi olduğu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Kayseri oturmalarında hep dostluklar geliştirilir, hem de arkadaşlıklar pekiştirilir. Mutluluklar ve acılar paylaşıldığı gibi pek çok yeniliğe ve gelişime de neden olur. Örnek olarak birçok iş ortaklığı bu oturmalarda kurulmuştur. İş ve mahalle sorunları dile getirilir, çözümler üretilir. Bu açıdan Kayseri oturmaları akademik çalışmalara örnek olmuştur. Bu oturmaların geleneksel konuları vardır. Bağcılık, siyaset ve çocukların eğitimi gibi. Ancak Yerel gündem şimdiki oturmaların ilk konusu olmaktadır. İlimizde son 20 yıldır gerçekleştirilen belediye çalışmaları ile Kayseri modeli oluşmuştur ve bu model örnek gösterilmektedir. Çünkü artık vatandaş yol, kaldırım, asfalt, su ve temizlik istememektedir. Vatandaş çok amaçlı ve çok büyük işlevsel parklar, yüzme havuzu, büyük alışveriş merkezleri, bisiklet yolu, açık havada aletli spor merkezleri istemektedir. Bu belediye çalışmalarının kalite ve standardının yükseldiği ile ilgili en güzel örneği vermektedir."



Oturmaya ev sahipliği yapan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu tür uzun kış gecelerin sıcak akşam oturmaların devam ettirileceğini ve bu oturmaların birliktelik ve sosyal yaşamın paylaşımı adına faydalı olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA