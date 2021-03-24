Başkan Palancıoğlu, AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Palancıoğlu, AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katıldı

24.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:22
Başkan Palancıoğlu, AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin 7'nci olağan kongresine katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti'nin 7'nci olağan kongresine katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedef ve stratejilerinin ana hatlarını çizdiği bu kongreye katılan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, tarihi bir ana tanıklık ettikleri ve bizzat bu tarihin içinde yer almaktan da son derece mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine dair bir manifesto ve yol haritasını açıkladı. Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler ile ilgili övgü dolu söylemleri bizi son derece mutlu etmiştir. Bu çalışmalarımıza ve çalışanlarımıza son derece şevk katacaktır. Alanın kararlar sadece Türkiye için değil, bölge ülkeler başta olmak üzere dünya siyasetine yön verecek, ışık tutacak ve adeta rehber olacaktır. Kongremizin hayırlı olmasını diyorum." dedi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu, AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Bülent Uygun Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Palancıoğlu, AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:23:46. #1.14#
title