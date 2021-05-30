Başkan Palancıoğlu: "60 günde 50 bin ton asfalt ile pandemiyi hizmete dönüştürdük"
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Başkan Palancıoğlu: "60 günde 50 bin ton asfalt ile pandemiyi hizmete dönüştürdük"

Başkan Palancıoğlu: '60 günde 50 bin ton asfalt ile pandemiyi hizmete dönüştürdük'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, pandemi süresince özellikle hafta sonu ile tam kısıtlama dönemini çok verimli hizmet ile değerlendirdiklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, pandemi süresince özellikle hafta sonu ile tam kısıtlama dönemini çok verimli hizmet ile değerlendirdiklerini söyledi.

Birçok şehrin bir yılda ürettiği asfaltı 60 günde üreterek Melikgazi'nin yollarına serdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Koronavirüs salgını önleme tedbirleri çerçevesinde belirli kısıtlamalar ve tam kapanma dönemlerinde Melikgazi Belediyesi olarak yine yatırım ve hizmete yatırımlara devam ettik. Son iki ayda 60 bin ton ürettik. Bu hafta sonu kısıtlamasında ise Aydınlıkevler mahallesinde asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yunusemre Caddesi, toplam 2 bin 200 ton asfalt ile gidiş geliş 1000 metre yolun asfaltlandı" dedi.

Ayrıca Asfalt yapılan yollarda orta refüj yenilemesi ve ağaçlandırma çalışması da yaptıkların ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bir taraftan yol açtıklarını bir taraftan ise şehrin asfaltlarını yenilediklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Palancıoğlu: '60 günde 50 bin ton asfalt ile pandemiyi hizmete dönüştürdük'
Başkan Palancıoğlu: '60 günde 50 bin ton asfalt ile pandemiyi hizmete dönüştürdük'
Başkan Palancıoğlu: '60 günde 50 bin ton asfalt ile pandemiyi hizmete dönüştürdük'
Başkan Palancıoğlu: '60 günde 50 bin ton asfalt ile pandemiyi hizmete dönüştürdük'
Başkan Palancıoğlu: '60 günde 50 bin ton asfalt ile pandemiyi hizmete dönüştürdük'
Başkan Palancıoğlu: '60 günde 50 bin ton asfalt ile pandemiyi hizmete dönüştürdük'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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