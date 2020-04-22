Başkan Palancıoğlu, 23 Nisan için bayrak dağıttı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Hunat ve Kazancılar Çarşısı esnafını ziyaret eden Palancıoğlu, burada esnaflara ve alışveriş yapan vatandaşlara bayrak ve maske dağıttı.

Palancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için renkli bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Milli bayramların, milletçe birlik ve beraberliğin zirveye taşıdığı özel günler olduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize verildiği bu anlamlı günün 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunu gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Biz de bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarımıza sosyal mesafeyi koruyarak bayrak dağıttık. Bu sıkıntılı günlerde vatandaşlarımızın biraz olsun yüzü gülsün mutlu olsun istiyoruz. Değişik bir şey olacak. Güzel bir kutlama yapacağız. Ayrıca 23 Nisan günü saat 21.00'de balkonlardan bayraklarımızı dalgalandıracağız."

Kaynak: AA