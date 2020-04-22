Başkan Palancıoğlu, 23 Nisan için bayrak dağıttı
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Mustafa Palancıoğlu, 23 Nisan, Güncel

Başkan Palancıoğlu, 23 Nisan için bayrak dağıttı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat ve Kazancılar Çarşısı esnaf ve vatandaşlarına bayrak ve maske dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

22.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:14
Başkan Palancıoğlu, 23 Nisan için bayrak dağıttı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat ve Kazancılar Çarşısı esnaf ve vatandaşlarına bayrak ve maske dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Çarşı bayraklarla donatılacak"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için renkli bir etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Milli bayramlar, milletçe birlik ve beraberliğimizi zirveye taşıdığımız özel günler. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize verildiği bu anlamlı günün 100. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunu gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Bizde bu kapsamda esnaf ve vatandaşlarımıza sosyal mesafeyi koruyarak bayrak dağıttık. Bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 100. Yılı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 23 Nisan'dan dolayı klasik araçlarla mahallelerde tur atacağız. Bu sıkıntılı günlerde vatandaşlarımızın biraz olsun yüzü gülsün mutlu olsun istiyoruz. Değişik bir şey olacak. Güzel bir kutlama yapacağız. Ayrıca 23 Nisan günü saat 21.00'de balkonlardan bayraklarımızı dalgalandıracağız." dedi.

Ramazan Ayı'nı da kutlayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yaklaşan Ramazan Ayı'mızın da hayırlara vesile olmasını dilerim. Rabbim tutacağımız oruçları kabul eylesin. Bu sene biraz buruk bir Ramazan geçireceğiz; camilerimiz yerine evlerden dualar edeceğiz. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan Ayı'nda ülkemizde huzurun, kardeşliğin ve sağlığımızın daha da güçlenmesini dilerim. İnşallah yine her zamanki gibi el ele vererek bu virüsü de atlatacağız." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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