Başkan Palancıoğlu 2017 Yılını Değerlendirdi

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yıl öncesi 2017 yılını değerlendirerek 2018 yılında yapılması düşünülen projeler hakkında bilgiler aktardı.



2017 yılında Talas'ta birçok yatırımın hayat bulduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, "Biz koştur koştur Talas Belediyesi olarak Talaslıların hizmetindeyiz. Birçok yatırımı hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için çalışıyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.



2017 yılını kapatmak üzereyiz. 2018 yılı için planlama çalışmalarımız ve diğer ihale çalışmalarımız devam ediyor. 2017 yılı Talas Belediyesi açısından yoğun, hizmet dolu bir yıl oldu. Kaldırımlar, yollar ve parklar olmak üzere Talas'la ilgili birçok ihtiyaçları gidermiş olduk. Tabi 2017 yılı özellikle camiler, okullar ve sağlık ocaklarının ihtiyaçlarının karşılandığı bir yıl oldu.



Toplam 6 caminin açılışını yaptıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu, "İnşallah 2 caminin açılışını da 2018 yılı içerisinde yaparak görev süremiz içerisinde 8 yeni camimizi Talas'a kazandırmış olacağız." diye konuştu.



6 OKUL YAPILDI, 13 YENİ OKUL ALANI DAHA BELİRLENDİ



Talas Belediyesi olarak vatandaşların en iyi şekilde refahını temin edecek hizmetler yaptıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, "Okul ve eğitim yatırımlarına da son derece önem veriyoruz. Yine geçtiğimiz yıl eğitime başlayan okullarımız oldu. Toplamda 6 yeni okulu Talas'a kazandırmış olduk. Bu Talas'ın tarihinde yapılan okulların yüzde 15'ine tekabül ediyor. Okullarımız hayırseverlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Talas Belediyesi koordinasyonunda ve bakanlığın yapmış olduğu okullarla birlikte 6 yeni okul oldu. 3 yeni okulun temeli atıldı. İnşallah bunlar hızla yükseliyor. Yeni eğitim-öğretim yılında hizmete başlayacak. Aynı zamanda da 4 yeni okulun yapılması için yatırım planına aldırdık. 1 tanesi Büyükşehir Belediyemiz ve hayırseverlerle yapılacak. Diğerleri genel bütçeyle bakanlık tarafından yapılacak okullarımız. Ama hepsinden önemlisi yeni imar revizyonunu tamamladık. Burada 13 yeni okul alanını Talas'a kazandırmış oluyoruz. Bundan sonra eğitimle ilgili önümüzdeki yıllardaki ihtiyaçları karşılayarak Talas'ımızın layık olduğu eğitim seviyesine ulaşmasını ve okul ihtiyacını karşılamış olacağız." dedi.



YENİ SAĞLIK OCAKLARIYLA TALAS'TA SAĞLIK İHTİYACI KALMAYACAK



"Tabi bunların yanında sağlık ocakları bizim için çok önemliydi." diyen Başkan Palancıoğlu, "2 tane sağlık ocağını geçtiğimiz yıllarda Talas'a kazandırdık. Bununla birlikte 2017 yılında eski iki sağlık ocağını yeni baştan restore ederek hizmete sunmuş olduk. Dolayısıyla bu sağlık ocaklarımızda yenilenen formatıyla yepyeni bir sağlık ocağı formatına geldi. 2017 yılında 2 yeni sağlık ocağının temelini attık. 2018 yılı Haziran ayında açılışını yapacağız. Sağlık ocağıyla ilgili tüm ihtiyaç karşılanmış olacak. Aynı zamanda bir tane 112 Acil Servis açmıştık. 2018 yılında ikinci 112 Acil Servis'i açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." şeklinde konuştu.



KIRSAL MAHALLELERE HİZMET ATAĞI



Yol konusunda da büyük gayret sarf ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Talas Belediyesi olarak 30 kilometrenin üzerinde sıcak ve soğuk asfalt olmak üzere çalışma yaptık. 160 bin metrekarenin üzerinde de sert zemin kilit parke bazalt ve diğer sert zeminleri Talas'a kazandırmış olduk. Tabi sadece merkez değil kırsal mahallelerimizde de fırınlar ve sosyal tesisler yapıyoruz. Sosyal tesis açısından farklı yerlerde yeni sosyal tesislerin temellerini attık. Bir kısmının açılışını yaptık. Nüfus artışının çok hızlı olmasından dolayı da birçok yeni ihtiyacı karşılamak için mücadele verdik. Kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Endürlük Mahallemizde bir sosyal tesisin temelini attık. İnşallah 2018 de onun açılışını yapacağız. Süleymanlı Mahallemizde güzel bir sosyal tesisimizin temelini attık. Mengücek'te de aynı çalışmaya başlıyoruz. Bunun gibi birçok mahallemizde hem sosyal tesis yapıyoruz hem de okul, cami ve sağlık ocağı ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.



GES İLE 1 YILDA 1 MİLYON TL REKOR GELİR



2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen en önemli projelerden bir tanesinin de Güneş Enerji Santrali (GES) olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Talas Belediyemiz GES ile parklar ve kendi hizmet binalarında harcamış olduğu elektrik enerjisini artık kendi üretiyor. Yaklaşık 5 milyon TL'nin üzerinde bir bütçe ile kurduğumuz GES, 1 MW kurulu güce sahip. Talas Belediyesi'nin önümüzdeki 30 yılının elektrik enerji ihtiyacını karşılayacak. Bu sene 1 milyon TL'lik rekor bir gelir elde ettik. Buda belediyemizin ne kadar güzel bir yatırım yaptığını gösteriyor. Aynı zamanda bu sene belediyemizin kullanmış olduğu iş kamyonları ve makinelerine büyük bir yatırım yaptık. Bu yatırımda kendisini 5 yıl içerisinde karşılayacak. Tüm çalışmalarımız Talas'ın refahı için." diye konuştu.



"2017 yılında tamamlamış olduğumuz en önemli çalışmalardan biri son 2.5 yıldır yürütmüş olduğumuz İmar Revizyonu Çalışması." Diyen Başkan Palancıoğlu şöyle devam etti:



"Bu çalışma tüm Talas'ı içermekte. Talas'ın birikmiş 30-40 yıllık sorunlarını yeni imar revizyonumuz ile çözmeye çalıştık. Dolayısıyla Talas'ı parsel parsel masaya yatırdık. ve buradaki sorunları, bize yapılan başvurular ve daha önceki imar çalışmalarından elde ederek mağduriyetleri giderdik. Önümüzdeki 40 yılı yönlendirecek bir imar revizyonu çalışması oldu. Artık binalar çok daha farklı siteleşmeyle birlikte çözülecek. Jeneratörü, kapalı otoparkı ve yeşil alanı olan bir yapılaşmanın önünü açıyoruz. Özellikle de yolların biraz daha genişlemesi, yeni okul, yeni sağlık ocağı yeni cami alanlarını da kazandırmış oluyoruz. Burada en önemli müjde de kentsel dönüşüm bekleyen, eski yapı stoğuna sahip olan 3 katlı veya 5 katlı yerlerin önünü de açmış olduk. 2018 yılı Talas için yeniden yapılanma güzelleşme, daha nitelikli binaların ortaya çıktığı bir yıl olacak. Bunu güzel bir fırsat olarak düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 yılında kentsel dönüşümü bekleyen vatandaşlarımız çok mutlu olacaklar. İnşallah vatandaşlarımız huzur içerisinde yeni dairelerinde oturur. Hayırlı olmasını dilerim."



2018 yılında Talas'la ilgili en önemli çalışmaların başında çocuk parkları geldiğini ifade eden Başkan Palancıoğlu, 2018'de 21 civarında çocuk parkını hizmete kazandırarak çocuklar için mutlu bir 2018 planı hazırladıklarını söyledi.



2018'DE ANAYURT'A TRAMVAY MÜJDESİ



Yaptığı değerlendirmede yapılan işleri ve 2018'de yapılması planlanan projeleri birbiri ardına sıralayan Başkan Palancıoğlu, "2018 yılındaki en önemli faaliyetlerin başında birincisi Anayurt bölgesi Mevlana Mahallesi'nde raylı sistem inşaatının başlayacak olması. Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Mustafa Çelik'e teşekkür ediyorum. Vermiş olduğumuz raylı sistem sözünü de 2018 yılında tutmuş olacağız. Bir diğeri de beni en çok heyecanlandıran, seçimlerde söz vermiş olduğum 24 saat açık kütüphane. 3'lü protokolle Erciyes Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyemizle yapılacak olan bu büyük yatırım 7/24 Talas'a ve Kayseri'ye hizmet verecek. Türkiye'nin en lüks, en güzel kütüphanelerinden birisi olacak. Ben bu kapsamda da yine Mustafa Çelik Başkanımıza teşekkür ediyorum. Genç KAYMEK'in henüz açılışını yapmadık ama bir kaç aydır Talas'ta hizmet veriyor. 1.100 civarında öğrencisiyle çok renkli bir yatırım oldu. Genç KAYMEK' in açılışını inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Yine 2018'de iki tane yüzme havuzlu yaşam merkezinin Bahçelievler Mahallesi'nde açılışını gerçekleştireceğiz. Ali Dağı ile ilgili altyapı çalışmalarını tamamladık. Ali Dağı 360 derece yolunun peyzaj çalışmalarını 2018'de bitirip, bu projemizi de tamamlamış olacağız." dedi.



2017 DOLU DOLU BİR KÜLTÜR SANAT YILI OLDU



Teknik çalışmalar yanında birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerinde çok önemli olduğunu sadece şehre değil insana da yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Palancıoğlu, "Bu sene renkli kültürel faaliyetlerimiz oldu ve yine olacak. Klasik Araç Festivali düzenlemiştik. Çok yoğun ilgiyle birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından araçlar getirdik. 3 gün boyunca festivalimiz konserimiz oldu. Yine bayanların ve ailelerin çok mutlu olduğu 'Salça Günleri'ni gerçekleştirdik. Uzun süre insanların birlik ve beraberlik içerisinde salçalarını kaynatmalarına vesile olduk. Yine 2018 yılında buna devam edeceğiz. Şiirler, söyleşiler, sağlıkla ilgili bilgilendirmeler, sosyal ve kültürel faaliyetlere çok önem veren bir belediyeyiz. Yine 2018 yılında renkli bir Talas bizleri bekliyor." diye ifade etti.



Değerlendirmesini temennileriyle sonlandıran Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Biz koştur koştur Talas Belediyesi olarak Talaslıların hizmetindeyiz. Onların mutluluğu ve refahı için çalışıyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Özellikle ülkemizin geçirmiş olduğu bu kritik günlerde bizde üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapıp birlik ve beraberlik içerisinde Talas'ı farklı bir ilçe konumuna getirmenin mücadelesindeyiz. İnşallah tüm vatandaşlarımızın da desteğini ve sevgisini bekliyoruz. Ben 2017 yılını kapatırken 2018 yılının hayırlara vesile olmasını, bize mutluluk, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum." dedi. - KAYSERİ