Başkan Palancıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
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Başkan Palancıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Başkan Palancıoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
01.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:37

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladılar.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladılar.

Özverili çalışmaları için mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Melikgazi Belediyemizde yaklaşık 1800 çalışanımızın 1500'ü işçi kadrosunda. Emekçi arkadaşlarımıza tüm mesai arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizler başarılı isek bu başarının arkasındaki en önemli mimarlar, çalışmayı yapan arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimizdir. Asfalttan temizliğe, cenaze işlerinden, dezenfektasyon işlemine kadar gerçekten çok yoğun bir mesai harcayarak Melikgazi'mize hizmet ediyorlar. Ben Melikgazi'de çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın şahsında ülkemizdeki tüm işçi kardeşlerimizin gününü kutluyor, tebrik ediyorum" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise, "Tüm işçilerimizin Uluslararası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Yaklaşık 1500 üyemizin çalıştığı Melikgazi Belediyesinde gerçekten büyük bir aile havası var. Tabii başkanımızın bütün çalışmalarımız da sabah mesaisi bizimle başlıyor, akşam mesaisi bizimle geçiyor. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor, onu maddi manevi her zaman yanımızda hissediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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