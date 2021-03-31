Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir mahalle muhtarları Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir mahalle muhtarları Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediye Başkanı olarak muhtarlarımızla Ulu Önderimizin huzurunda bulunmak hayatımdaki en duygusal anlardan biri" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, beraberinde CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve mahalle muhtarlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Özyiğit, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunuldu. Özyiğit, daha sonra Anıtkabir Şeref Defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Anıtkabir Şeref Defterini imzalayan Başkan Özyiğit, deftere şunları yazdı:

"Eşsiz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; devrimlerinizin koruyucusu ve cumhuriyetin yılmaz bekçisi bir belediye başkanı olarak büyük bir gururla manevi huzurlarınızdayım. Sizin de işaret ettiğiniz gibi aklın ve bilimin ışığında ülkemize ve halkımıza şerefle hizmet vermekteyiz. Büyük Atatürk, mutlulukla ifade etmek isterim ki, bir asır önce ifade ettiğiniz sözleriniz bilimle hiçbir zaman ters düşmedi. Umutlarımızı besleyen azminiz ve kararlılığınızla açtığınız yolda, ilkelerinizi rehber edinerek uygar ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti için çalışmaya devam edeceğiz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekilleri, Yenişehir İlçe Başkanı ve Yenişehir mahalle muhtarlarımızla sizi saygı, özlem ve minnetle anıyoruz." - MERSİN

Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı
Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı
Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı
Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Bahar Candan Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Özyiğit ve muhtarlar, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:42:57. #1.16#
title