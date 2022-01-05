Başkan Özyiğit "Sözümüz var kentimize bir Avrupa kupası getireceğiz"

Maçı binlerce Mersinliyle salondan izleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir'e ve Mersin'e sözümüz var kentimize bir Avrupa kupası getireceğiz." dedi.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Avrupa Kupası play-off ikinci maçında Edip Buran Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta Lointek Gernika'yı 69-40'lık skorla yendi. Turun ilk maçını İspanya deplasmanında 83-59 kaybeden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk maçta yediği 24 sayı farkın ardından Mersin'de taraftarının önünde rakibine 29 sayı fark attı ve son 16 turuna yükselmeyi başardı. Müthiş bir oyun sergileyen Mersin ekibi maç boyunca rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Salonu tıklım tıklım dolduran Mersinliler de vuvuzela ve ıslıklarla İspanyol ekibi üzerinde büyük bir baskı sağladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de maçı salondan izleyerek, takıma destek verdi.

Başkan Özyiğit "Kızlarımız Avrupa'yı sallayacak"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Hafta sonu takımın idmanını izledim. Takım çok inançlıydı ve aslında 50 sayı farkla bu maçı alacaktık. Ama birinci maçta yediğimiz farkı yakalayınca biraz rehavet oldu. Son bölümler zor geçti. Ama yine de 29 sayı farkla kazandık. Dolayısıyla Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz. Yenişehir'e ve Mersin'e sözümüz var, kentimize bir Avrupa kupası getireceğiz. Kızlarımız Avrupa'yı sallayacak." dedi.

Başkan Özyiğit, maçın ardından takım oyuncularıyla bir araya gelerek, Mersinlilere yaşattıkları mutluluk nedeniyle teşekkür ederek, başarılar diledi.

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