Başkan Özyiğit: "Onları kahraman olarak görüyoruz"
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Başkan Özyiğit: "Onları kahraman olarak görüyoruz"

Başkan Özyiğit: 'Onları kahraman olarak görüyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yenişehir Grup Amirliğine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yenişehir Grup Amirliğine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Özyiğit Silifke, Aydıncık ve Bozyazı'da çıkan orman yangınlarını büyük bir özveriyle canla başla mücadele ederek, çalışarak, söndüren kahraman itfaiyecilere teşekkür etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Personeli Şube Müdürü Figen Kahraman ve itfaiye ekipleriyle bir araya gelen Özyiğit, "Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geçtiğimiz hafta ilçelerimizde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi sürecinde çok çalıştı ve kısa sürede yaptıkları doğru müdahaleler ile yangınları kontrol altına aldı. Kendilerine çok şey borçluyuz. Onları kahraman olarak görüyoruz. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Özyiğit, Muğla ve Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ve çalışmalara katılan herkese kolaylıklar diledi.

Özyiğit'in ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren itfaiye ekipleri, Özyiğit'e itfaiyeci yeleği hediye ettiler. - MERSİN

Başkan Özyiğit: 'Onları kahraman olarak görüyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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