Başkan Özyiğit esnafla buluştu
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Başkan Özyiğit esnafla buluştu

Başkan Özyiğit esnafla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kuzeykent Mahallesi esnafı ile bir araya geldi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kuzeykent Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Özyiğit, köylü üretici pazarını da gezerek üreticilerden alışveriş yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte Kuzeykent Mahallesine giden Başkan Özyiğit'e mahalle muhtarı Yüksel Deynekli de eşlik etti.

Özyiğit, mahallede dükkanı ve iş yeri bulunan esnafı tek tek ziyaret etti, hayırlı işler diledi, sorunlarını dinledi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Özyiğit, Yenişehir Belediyesinin Kuzeykent Mahallesine kazandırdığı köylü üretici pazarını da gezdi, pazarda tezgahı bulunan üreticilerden alışveriş yaptı.

Pandemi dolayısıyla zor günler geçiren esnafı bu süreçte yalnız bırakmadıklarını belirten Başkan Özyiğit, "Bugün Kuzeykent Mahallemizde esnafımızla ve köylü pazarı diye tabir ettiğimiz kendi ürettikleri ürünleri burada vatandaşlarımızla buluşturan hemşerilerimizle buluştuk. Pandemi döneminin araya girmesi ile bir miktar uzak kalmıştık, biraz hasret giderdik. Biraz onların dertlerini, sıkıntılarını dinledik. Tabi ki zor bir dönemden geçiyoruz, bu zor dönemleri birlikte el ele vererek aşacağız" dedi.

Pandeminin tüm dünyada neden olduğu olumsuz etkinin Türkiye'de biraz daha fazla hissedildiğini kaydeden Özyiğit, "Bir yandan pandeminin etkisi, bir yandan ekonomik kriz, bir yandan yaşanan işsizlikler tüm bunlar üzerimizde büyük bir baskı oluşturdu, ancak biz düştüğümüz yerden hep birlikte dayanışarak kalkacağız. Muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten mahallenin bütün sorunlarını bize en kısa sürede aktarıyor. Hem Yenişehir Belediyemiz hem Büyükşehir Belediyemiz en kısa sürede çözüm üretiyoruz. Köylü üretici pazarındaki üreticilerimiz kendi ürettikleri ürünleri burada halka sunuyorlar. Ben fiyatlara baktım, koşulların içerisinde uygun fiyatlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Özyiğit esnafla buluştu
Başkan Özyiğit esnafla buluştu
Başkan Özyiğit esnafla buluştu
Başkan Özyiğit esnafla buluştu
Başkan Özyiğit esnafla buluştu
Başkan Özyiğit esnafla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Özyiğit esnafla buluştu - Haberler Ekonomi
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