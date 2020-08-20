Başkan Özyiğit, Covid-19 denetimlerini sürdürüyor Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur ile birlikte Bahçelievler Mahallesindeki semt pazarını ziyaret ederek, korona virüs denetimlerinde bulundu.

Semt pazarlarındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Özyiğit,"Korona virüsün yayılmasını engellemek için tüm ortak kullanım alanlarında olduğu gibi semt pazarlarında da yoğun önlemlerimize devam ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz gün Eğriçam Mahallesindeki semt pazarını ziyaret ederek, alınan korona virüs önlemlerini yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bu hafta da Bahçelievler Mahallesindeki semt pazarını gezdi. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Özyiğit, vatandaşlara kuralları uymaları konusunda önerilerde bulundu. Vatandaşların görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Özyiğit'e, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur da eşlik etti.

Başkan Özyiğit'ten virüse karşı 3 kural hatırlatması

Korona virüsü yenmek için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan ve Yenişehir Belediyesi olarak yeni tip korona virüsüne karşı erken önlem aldıklarını anımsatan Başkan Abdullah Özyiğit, "Bizi Yenişehir Belediyesi olarak Covid-19'un dünyada etkili olmaya başladıktan sonra ve Türkiye'de henüz vaka tespit edilmeden önce, 7 Mart itibariyle dezenfeksiyon çalışmalarına başlamıştık. Gösterdiğimiz başarılı mücadele ile 15 Nisan tarihinde ise Yenişehirimizde vaka sayısını sıfıra indirdik. Ancak seyahat kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra vaka sayıları da artmaya başladı. Son günlerde durumun kötü bir noktaya doğru gittiğini de söylemek gerekiyor. Yani vatandaşlarımız Mart, Nisan Mayıs aylarında gösterdiği yüksek özeni ve disiplini iki, üç katına çıkarmak zorunda. O zamanlarda ne kadar dikkatliysek, bugün ondan çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü virüs çok büyük bir hızla yayılıyor. Yenişehir'de de günlük 40-50 vaka bildirimi gelmeye başladı. Kentimizde virüsü yenmek istiyorsak, sosyal mesafemizi korumalı, maskemizi takmalı ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde davranırsak, kendi sağlığımızı da sevdiklerimizin sağlığını da koruruz. O özenle davranmalıyız. Yenişehir Belediyesi olarak korona virüsüne karşı tedbirlerimizi toplu yaşam alanlarında en başından beri alıyorduk. Dezenfekte çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında hiçbir vatandaşımızın hiçbir isteğini geri çevirmedik. Bizim işimiz toplu alanlarda ve korona virüsü riski taşıyan yerlerde tedbir almaktır. Biz görevimizi yerine getiriyoruz. Halkımız da dikkatli olmalıdır. Hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına özen göstermemiz gerekiyor, bu kurallara uymayanları da uyarmamız gerekiyor. Çünkü onun uymaması, sizin de yaşamınızı tehdit eder. Bu maskeyi takmak, benden çok karşımdakine zarar vermektir. Bu yüzden halkımızdan büyük bir, tutarlılık, disiplin ve dayanışma bekliyorum. " dedi.

Başkan Özyiğit, semt pazarlarındaki önlemleri anlattı

Alışveriş yapmak için vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarları ile ilgili aldıkları tedbirler ile ilgili konuşan Başkan Özyiğit, "Semt pazarlarında sosyal mesafe önlemlerimizi aldık, yine tezgâhlar arasında mesafe koyduk.Maskenin eczanelerde bile satın alınamadığı zamanlarda semt pazarlarımızın önlerinde hemşerilerimize ücretsiz maske dağıttık. Şuanda da maske dağıtımımız devam ediyor. Ateş ölçer cihazlarıyla girişlerde vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz.Yine girişlere sensörlü dezenfektan cihazları yerleştirdik. Ayrıca esnafımızın da eldiven kullanarak ve maske takarak hizmet vermesini sağlıyoruz. Herkes tedbirini alırsa korona virüsünün bulaşma riskini indiririz. Gördüğümüz kadarıyla kurallara büyük bir uyum var. Halkımıza ve esnafımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Yenişehir Belediyesinin semt pazarlarında aldığı tedbirlerden dolayı memnun olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler