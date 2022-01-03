Başkan Özyiğit, 3 Ocak Mersin'in kurtuluş gününü kutladı

MERSİN (Bültenler) - Başkan Abdullah Özyiğit, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim,

Mersinimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Hiçbir zaman esarete ve işgale karşı boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Mersin'de özgürlük meşalesini tam 100 yıl önce yaktı.

Biz huzurla yaşayalım diye tüm olumsuzluklara ve zor koşullara rağmen Kurtuluş Savaşı'nda destansı bir duruş sergileyen o güzel insanlar, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimizin ilkelerini ve mücadelesini rehber ediniyor, ülkemize ve Mersinimize hep birlikte sahip çıkıyoruz.

'Benim manevî mirasım ilim ve akıldır.' diyen Atatürk'ün izinde bilim ve akılla ilerliyoruz.

Halkımızın verdiği görev ve aldığımız sorumlulukla bize miras bırakılan ve geleceğe emanet edeceğimiz Mersinimizi ileriye taşımak için çalışıyoruz.

Dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun aynı bayrak altında hep birlikte kardeşçe yaşamaya ihtiyacımız var.

Muasır medeniyetler seviyesi için ihtiyaç duyduğumuz şey budur.

Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümünü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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