Başkan Öztürk Zabıta Haftası'nı personeliyle kutladı
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Başkan Öztürk Zabıta Haftası'nı personeliyle kutladı

Başkan Öztürk Zabıta Haftası'nı personeliyle kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıldönümünü münasebetiyle Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Yahyalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıldönümünü münasebetiyle Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Esat Öztürk; "Bugün belediyemizde görev yapan zabıtalarımız ile bir aradayız. Verdiğiniz emeklerinizden dolayı sizlere can gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Büyüklerimizin de zaman zaman söylediği gibi zabıta demek belediye demek, belediye demek zabıta demek. İlçemizdeki her türlü hareket belediyemizi dolayısıyla da zabıtamızı ilgilendiriyor. Biz 24 saat esasına göre görev yapıyoruz. Bizim görevimiz ilçede yaşayan insanlarımıza mutluluk ve esenlik sunmak. Zabıta teşkilatımızın çok kadim bir geçmişi var. Siz, bizim yürüyen ayağımız, gören gözümüzsünüz. Sizlere büyük işler düşüyor. Görevimizin idrak ve şuuru içinde çalışıyoruz. Bu teşkilatta çalışmak bir ayrıcalık. Sizler yaptığınız çalışmalarla bizlerin gururu oluyorsunuz. Zabıtamız bizim vitrinimiz. Özellikle pandemi döneminde Vefa Destek Grubunda yaptığınız çalışmalarla büyük takdir topladınız. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Ben sizlerden razıyım" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Öztürk Zabıta Haftası'nı personeliyle kutladı
Başkan Öztürk Zabıta Haftası'nı personeliyle kutladı
Başkan Öztürk Zabıta Haftası'nı personeliyle kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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