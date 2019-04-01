Başkan Öztürk, Yahyalı Halkına Teşekkür Etti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

AK Parti ilçe binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Başkan Esat Öztürk; kendisine adaylığı süreci boyunca destek veren herkese teşekkür ederek şunları söyledi; "30 Mart 2014 de yüzde 60'lık oy oranı ile 31 Mart 2019 da yüzde 68'lik oy oranı ile belediye başkanlığı gibi ağır bir emaneti yüklediniz. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışarak sizlerin başını öne eğdirmedik ve eğdirmeyeceğiz. Bundan sonra öfke ve darılma size, uysallık bize. Gücenmek size, gönül almak bize. Üşengenlik size, gayret bize. Yükümüz çok ağır, işimiz çok çetin. Hak yoluna yararlı kılsın. Bize yükü taşıyacak güç, ayağımızı kaydırmayacak akıl ve kalp versin. Nereden geldiğimizi unutmadık ve unutmayacağız. Nereye gideceğimizi unutmadık ve unutmayacağız. Bugün Yahyalı'mızın kaybedeni yok. Bugün 36 bin Yahyalılı hemşehrimiz kazanmıştır. Birilerinin üzüntüsü bizim sevincimiz asla olamadı. Yahyalı'nın tamamını kucaklayan bir anlayışla bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, hep birlikte Yahyalı olacağız. Ben değil biz anlayışı ile sizlere hizmet edeceğiz. El ele gönül gönüle diyerek sizlere hizmet edeceğiz. Durmak yok koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA