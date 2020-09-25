Başkan Öztürk vaatlerini bir bir yerine getiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Öztürk vaatlerini bir bir yerine getiriyor

25.09.2020 13:38 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:41
Başkan Öztürk vaatlerini bir bir yerine getiriyor

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, seçim döneminde insanlara yaptıkları vaatleri bir bir yerine getirdiklerini söyledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, seçim döneminde insanlara yaptıkları vaatleri bir bir yerine getirdiklerini söyledi.

İlçede 9 ova mahallesinin kullandığı, Develi-Yahyalı arası mesafeyi kısaltan, 15 km'lik Yerköy kanal yolunda yapılan sathi kaplama çalışmalarını inceleyen Başkan Esat Öztürk, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Seçim döneminde söz verdikleri çalışmaları yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Esat Öztürk; " Allah'a hamd olsun sevdamız Yahyalı'ya gece gündüz demeden hizmetlerimiz devam ediyor. 9 Mahalleyi birbirine bağlayan yolumuzda, sathi kaplama çalışması yaptık. Seçim döneminde burayı ziyarete geldiğimizde insanlarımız bu yolun asfaltlanmasını istemişlerdi. Söz verdiğimiz bir vaadimizi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar verdiğimiz sözlerin çok şükür altından kalktık. Yapamayacağımız çalışmaları da insanlara söz vermedik. Yerköy kanal yolumuz 15 km'lik bir uzunluğa sahip. Yolumuzun sathi kaplamasını yaptık. Bu yolumuzun asfalt olması çok önemliydi. Çünkü hem Develi-Yahyalı arasını kısaltıyordu hem de 9 mahallemizin insanları kullanıyordu. Yolun asfalt olmaması, yol güzergahında bulunan bahçelere de zarar veriyordu. Yoldan çıkan tozlar mahsulde kaliteyi düşüyordu. Bu çalışmayla, bu sıkıntıyı da çözmüş olduk. Yahyalı'nın insanları güzel insanlar. Her türlü hizmeti hak ediyorlar. Turizm ilçesi Yahyalı'da, gerek merkez gerekse kırsalda hizmetlerimiz devam ediyor. Amacımız bu gök kubbede hoş bir seda bırakarak insanların duasını almak. Bu amaç doğrultusunda gayretle çalışan ekibime yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Angela Merkel Charles Michel Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Öztürk vaatlerini bir bir yerine getiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 13:42:34. #1.14#
title