Başkan Öztürk'ten Zabıta Amirliğine Ziyaret

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova Belediyesi Zabıta Amirliğini ziyaret ederek, çalışanlara baklava ikram etti.



Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, zabıta biriminin belediyede en zor alanlardan biri olduğunu söyledi.



Zabıtaların, belediyenin topluma açılan kapısı olduğunu belirten Öztürk, "Zabıta görevi nedeniyle 7 gün 24 saat görevinin başındadır. Bu zor ve sorumluluk isteyen bir iştir. Zabıtaların, temizlik, inşaat, trafik ve hatta asayiş alanında sorumlulukları vardır." dedi.