Başkan Öztürk'ten Ramazan Bayramı mesajı
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Başkan Öztürk'ten Ramazan Bayramı mesajı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Öztürk'ten Ramazan Bayramı mesajı
22.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:18

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Esat Öztürk mesajında; "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. İdrak ettiğimiz bu Ramazan Bayramı, inşallah ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen salgınının sona ermesine, dünya üzerinde zulüm altında bulunan kardeşlerimizin kurtuluşuna; tüm insanlığın huzur ve güven, sağlık içinde geleceğe umutla bakmasına vesile olur. Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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