Başkan Öztürk'ten kurban pazarı ziyareti
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Başkan Öztürk'ten kurban pazarı ziyareti

Başkan Öztürk'ten kurban pazarı ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı arefesinde ilçenin İsmet Mahallesi'nde bulunan kurban satış pazarını ziyaret etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı arefesinde ilçenin İsmet Mahallesi'nde bulunan kurban satış pazarını ziyaret etti.

Kurban Pazarına belediye birim müdürleri ve personelleriyle gelen Başkan Esat Öztürk, pazarda kurbanlık alım ve satımı yapan vatandaşların arefe ve bayramlarını kutladı, hayırlı alışverişler diledi ve onlara tatlı ikramında bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; " İslam Aleminin, gönül coğrafyamızda yaşan kardeşlerimizin, Türki Cumhuriyetlerde yaşayan soydaşlarımızın ve hemşehrilerimin arefelerini ve bayramlarını kutluyorum. Bugün Kurban Pazarımızı gezdik. Yapmış olduğumuz belediye hizmetlerinden dolayı insanlarımızın mutlu olduğunu gördüm. Bizde bundan dolayı mutlu olduk. Ben Zabıta Müdürlüğümüze, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze, Veteriner Hizmetlerimize ve personellerime yürekten teşekkür ediyorum. Buradan hemşehrilerime bir istekte bulunmak istiyorum. Pandemi henüz bitmiş değil. Lütfen bayramda maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edelim. Son günlerde ilçemizde vaka sayısı yok denecek kadar azaldı ama bunun devamını ancak kurallara uyarak sağlayabiliriz. Ayrıca hemşehrilerimiz kesilen kurbanlarımızın sakatatlarını gelişi güzel çöpe atmasınlar. Belediyemiz tarafından dağıtılan poşetlere koyarak atsınlar. Bunu yapmaları hem sağlığımız ve hem de ilçe temizliği açısından oldukça önemli. Ekiplerimiz bayram süresince çöpleri alacaklar. Turizm ilçesi Yahyalı'ya bu tür güzellikler yakışır. Bu yılda hayvan pazarımızda güzel hizmetler yaptık. Bundan sonraki yıllarda da hemşehrilerimize güzel hizmetlerimiz olacak." diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Öztürk'ten kurban pazarı ziyareti
Başkan Öztürk'ten kurban pazarı ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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