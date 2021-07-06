Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki sanayi esnafıyla sabah kahvaltı da buluştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki sanayi esnafıyla sabah kahvaltı da buluştu.

Başkan Esat Öztürk'e AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem ve belediye meclisi üyeleri eşlik etti. Samimi bir ortamda geçen kahvaltıda Başkan Esat Öztürk, esnaflarla sohbet ederek onların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kahvaltıdan sonra esnafa hitap Başkan Esat Öztürk, "Millet olarak hep birlikte sıkıntılı günler geçirdik. Kısıtlamaların sona ermesinin ardından sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Belediye olarak sanayi sitemizde çalışmalar yaptık. Düzenli olarak sanayimizde temizlik çalışmaları yaptık. Doğalgaz hattı döşeme çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızda asfaltlama çalışmaları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Ekiplerime sanayideki cadde ve sokaklarda asfaltla ilgili bir eksiğin kalmaması konusunda talimat verdim. Maalesef Yahyalı'nın coğrafi yapısı engebeli olduğu için, burada belediyecilik yapmak zor. Rabbim bizlere bu konuda yardımcı olsun. Yahyalı bir huzur ilçesidir. Burada ilçe başkanlarımız ile diğer kurumlarımız ile uyum içerisinde çalışıyoruz. 7 yıldan beri ilçemizde güzel hizmetler yaptık. Eski başkanlarımız altyapı çalışmalarına ağırlık vermişler. Bizde üst yapı çalışmalarına ağırlık vererek ilçemize güzellikler kattık. Sürekli bu ilçede yaşayan insanlarımız belki farkında değil ama dışarıda yaşayan gurbetçilerimiz ilçeye geldikleri zaman değişimi çok rahat fark edebiliyorlar. Yakında bir güzelliği daha ilçemiz ile paylaşacağız. 50 adet villa parselinin satışını gerçekleştireceğiz. İlçemize estetik bir güzellik katacağız. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Sağlık Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülke olarak Covid 19 ile başarılı şekilde mücadele ettik. Bu zor dönemde esnaflarımızın yanında olmaya ve onlara destek vermeye çalıştık. İnşallah bu desteklerimiz devam edecek. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı