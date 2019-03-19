Başkan Öztürk Sanayi Esnafıyla Buluştu

Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmaları kapsamında yeni sanayi esnafıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı toplantıya esnaflar yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda sanayi esnafına hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk; "Allah Türk Milletine üç tane önemli özellik vermiş. Birincisi devlet kurma özelliğimiz. Bizi hapishaneye atsalar, biz orada da teşkilatlanırız. İkinci özelliğimiz fedakarlık. Biz fedakar bir milletiz. Üçüncüsü ise kahramanlık. Biz kahraman bir millet olduğumuzu dünyaya 15 Temmuzda gösterdik. Biz o insanlara hizmet borçluyuz, minnet borçluyuz. Yaptığımız her türlü güzellikler onlara feda olsun. Vereceğiniz oylar, belki size yapılan hizmetlerin karşılığı değil. Ben kendim için sizden oy istemiyorum. Ülkemiz için, ilçemiz için, geleceğimiz için, öpmeye kıyamadığınız torunlarınızın geleceği için sizden oy istiyoruz. Düşmanlarımızı sevindirmeyelim. İki siyasi liderin bir araya gelmesi hiç kolay bir iş değil. Ama şartlar öyle bir duruma geldi ki böylesine güzel bir ittifak kuruldu. Allah'a hamd olsun bu ilçe %83 gibi bir oranla Cumhurbaşkanımıza referandumda destek veren bir ilçe." dedi. Konuşmasına belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalardan bahsederek devam eden Başkan Öztürk;"Allah'a hamd olsun birinci dönemimizde ilçemizin çehresini birazcık değiştirdik. Bir doğalgaz, bir meslek yüksekokulu, bir meydan projesi gibi güzellikleri ilçemize kazandırdık. İkinci dönemimizde ise birazcık daha gayretli olacağız. Bürokrat olarak Kayseri'de başkan yardımcılığı yaptık ama başkan gibi görev yapmadık. Biz ilk dönemimizi kalfalık dönemimiz olarak görüyorum. İkinci dönemimiz ise ustalık dönemimiz olacak" diye konuştu.

Başkan Öztürk konuşmasının ardından ilçeye yeni dönemde yapacakları 41 projeyi, sanayi esnaflarına anlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA