Başkan Öztürk pazar yeri ve camide incelemelerde bulundu
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Başkan Öztürk pazar yeri ve camide incelemelerde bulundu

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Covid-19 salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınan ilçe pazarında ve uzun bir aradan sonra Cuma namazı kılınacak Ulu Camiinde incelemelerde bulundu.

Başkan Öztürk pazar yeri ve camide incelemelerde bulundu
29.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:51

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Covid-19 salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınan ilçe pazarında ve uzun bir aradan sonra Cuma namazı kılınacak Ulu Camiinde incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Zabıta ekipleriyle birlikte ilçe pazarına giden Başkan Esat Öztürk, pazar yerinde maske dağıtarak, pazarcı esnafının ve alışveriş yapan halkın geçmiş bayramını kutladı. Başkan Öztürk ayrıca pazarcı esnafından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede uymalarını istedi.

Pazar ziyaretinin ardından Ulu Camiye geçen Başkan Öztürk, 2 ay aradan sonra kılınacak Cuma Namazı öncesi camide yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

Camide yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Esat Öztürk, " Allah'a hamd ediyorum. Hasretimiz sona eriyor. Bugün inşallah Cuma namazını uzun bir aradan sonra ilçemizde kılmış olacağız. İlçe Kaymakamımızın başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanımız, İlçe Emniyet Müdürümüz, İlçe Müftümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile yapılan toplantı neticesinde almış olduğumuz karaların uygulamasını yerinde görmek için buradayız. Sosyal mesafeyi koruyarak, maskelerimizi takarak ve kendi seccadelerimizde Cuma namazı kılıp, mabetlerimize olan özlemimizi gidermiş olacağız. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelde belirtilen kurallar doğrultusunda seccadelerimizi cami avlusuna yerleştirdik. İnsanımızın bu kurallara uyacağına eminim. Şimdiye kadar her türlü kurala halkımız riayet etti. Buradan hemşehrilerimizin Cumalarını tebrik ediyorum. Rabbim en kısa zamanda bu belayı ülkemiz ve dünya üzerinden kaldırsın diye dua ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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