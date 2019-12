Başkan Öztürk Engelli Öğrencilerle Buluştu

03.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:16

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Ali Elmacı Ortaokulu'nu ziyaret etti.



Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Şimşek'in de katıldığı ziyarette Başkan Esat Öztürk, okulda eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet eden ve onlara hediye dağıtan Başkan Esat Öztürk, sadece Aralık ayında değil, engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduklarını belirtti.



Ziyarette konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; " Sizler bu bahçenin farklı gülleri, farklı çiçeklerisiniz. Bizim sizlerle ilgilenmemiz, hem insani hem de İslami bir görevimizdir. En büyük görevlerimizden birinin de önünüzdeki engelleri kaldırmak olduğunu düşünüyorum. En büyük engelliliğin basiret engeli olduğunu kanısındayım. Allah kimseye basiret engeli vermesin. Sevgisizlikte en büyük engellerden biri. Ama sevgi girdiği zaman işin içine, açamayacağı hiçbir kapının olmadığını biliyorum. Cenab-ı Allah tüm engelli yavrularımızın engelini kaldırsın. Bizlerin zihinlerindeki engelleri kaldırsın. Devletimiz için Engelliler Günü sadece 3 Aralık değil, her saat, her gün ve her ay diye düşünüyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza ve bu ülkeye sahip çıkan liderlere, Allah uzun ömürler versin. Bir anne, dünyanın en değerli varlığı, en büyük değerimizdir. Ama bir engelli annesi hepsinden daha değerlidir. Allah onlara sabırlar versin, yardımcısı olsun." diye konuştu.



Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında "3 Aralık engelli vatandaşlarımızı hatırlanması için belirlendi ama devletimiz bu kardeşlerimizi her gün hatırlıyor. Belki de bu konuda Avrupa'da gelişmiş dediğimiz ülkelerden bile daha ilerideyiz. Çünkü ülkemizde engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için devletimiz elindeki bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumdadır. Bu insanları tüm istekleri ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda, bütçesinin yettiği ölçüde tüm imkanlarını seferber etmiştir. Bu anlamda devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Engelli kardeşlerimiz sadece ailesinin değil, toplumunda bir intihamıdır. Herkesin bu konuda üzerine düşen görevi yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA